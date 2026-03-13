Justiça manda soltar vereador Salvino, investigado por ligação com o CV

O vereador Salvino Oliveira (PSD) deixou o Presídio José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira (13), após decisão da Justiça que revogou sua prisão temporária. A soltura ocorreu depois que a defesa apresentou um pedido de habeas corpus na quinta-feira (12). A informação foi confirmada tanto pelo Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).



Em nota, o vereador afirmou que a decisão judicial demonstra que ele foi alvo de uma disputa política. “O Poder Judiciário corrigiu uma injustiça. Eu disse desde o início que estava sendo vítima de uma briga política, e acredito que isso tenha ficado claro. Agora, quem me atacou não pode pensar que isso termina aqui. Essas pessoas também terão de responder à Justiça pelo que fizeram comigo. Mentiram, agiram com covardia e serão responsabilizadas”, declarou.



A decisão que resultou na revogação da prisão foi tomada pelo desembargador Marcus Henrique Basílio, do Tribunal de Justiça do Rio. Segundo o magistrado, não havia fundamentos suficientes que justificassem a manutenção da prisão para o andamento das investigações.



No despacho, ele destacou que a conversa entre terceiros na qual o nome do vereador teria sido citado ocorreu há mais de um ano. Para o desembargador, a ausência de novos registros semelhantes desde então enfraquece o argumento de urgência ou atualidade do fato.



Salvino Oliveira havia sido preso sob suspeita de envolvimento com a facção criminosa Comando Vermelho. Conforme apontam as investigações, ele teria recebido mais de R$ 100 mil ao longo de quatro meses, supostamente ligados a uma empresa de informática localizada no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.