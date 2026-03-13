Moraes manda prender kids pretos condenados pela trama golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão definitiva de seis kids pretos e um agente da Polícia Federal que foram condenados pela trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro. Eles fazem parte do Núcleo 3 da acusação de golpe de Estado e foram denunciados por planejar ações táticas para sequestrar e matar Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.



As prisões foram determinadas após o fim do processo e da impossibilidade de apresentação de recursos. No mês passado, a Primeira Turma do Supremo negou os últimos recursos apresentados pelos réus. Nesta semana, o acórdão do julgamento foi publicado, e o ministro determinou a execução das penas.



Confira as penas dos réus:



- Hélio Ferreira Lima - tenente-coronel: 24 anos de prisão;

- Rafael Martins de Oliveira - tenente-coronel: 21 anos de prisão;

- Rodrigo Bezerra de Azevedo - tenente-coronel: 21 anos de prisão;

- Wladimir Matos Soares - policial federal: 21 anos de prisão;

- Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros - tenente-coronel: 17 anos de prisão;

- Bernardo Romão Correa Netto - coronel: 17 anos de prisão;

- Fabrício Moreira de Bastos - coronel: 16 anos de prisão.