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Jojo Todynho e Thiago Gonçalves se separam e deixam de se seguir nas redes

Após o término, ex-casal apagou algumas publicações em que apareciam juntos

Jojo Todynho e Thiago Gon&ccedil;alves colocam fim no relacionamento
Jojo Todynho e Thiago Gonçalves colocam fim no relacionamento -
A cantora Jojo Todynho, de 29 anos, e o policial militar Thiago Gonçalves, de 39, não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi revelado pelo jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, exibido pela Band nesta sexta-feira (13).

Após a separação, os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram algumas fotos em que apareciam como casal.

Na semana passada, Thiago passou por um momento delicado de saúde ao sofrer um infarto e ser levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Jojo falou publicamente sobre o estado do então namorado.

Segundo a artista, o problema teria sido causado por estresse, e ela rebateu especulações de que Thiago utilizaria anabolizantes.
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Jojo Todynho e Thiago Gon&ccedil;alves colocam fim no relacionamento
Jojo Todynho e Thiago Gonçalves colocam fim no relacionamento Reprodução / Instagram
Na &uacute;ltima semana, Thiago Gon&ccedil;alves passou por um susto ao sofrer um infarto
Na última semana, Thiago Gonçalves passou por um susto ao sofrer um infarto Reprodução de vídeo
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