Jojo Todynho e Thiago Gonçalves se separam e deixam de se seguir nas redes

A cantora Jojo Todynho, de 29 anos, e o policial militar Thiago Gonçalves, de 39, não estão mais juntos. O fim do relacionamento foi revelado pelo jornalista Leo Dias durante o programa Melhor da Tarde, exibido pela Band nesta sexta-feira (13).



Após a separação, os dois também deixaram de se seguir nas redes sociais e apagaram algumas fotos em que apareciam como casal.



Na semana passada, Thiago passou por um momento delicado de saúde ao sofrer um infarto e ser levado às pressas para o Hospital Central da Polícia Militar, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Jojo falou publicamente sobre o estado do então namorado.



Segundo a artista, o problema teria sido causado por estresse, e ela rebateu especulações de que Thiago utilizaria anabolizantes.