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Fernanda Lima muda o visual e abandona cabelo loiro

Atriz apostou no cabelo castanho; veja o antes e depois

Fernanda Lima
Fernanda Lima -
A apresentadora Fernanda Lima chamou a atenção dos seguidores ao aparecer com um visual diferente e deixar para trás o tradicional cabelo loiro. A mudança foi revelada nas redes sociais pelo cabeleireiro Chris Rodrigues, responsável pela transformação.
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Fernanda Lima e surge com cabelo castanho - Reprodução / Instagram
Antes e depois da mudança de visual de Fernanda Lima - Reprodução / Instagram

Em imagens publicadas no Instagram, Fernanda mostrou os fios em um novo tom castanho, substituindo o loiro que vinha usando nos últimos anos. Segundo o profissional, a proposta foi criar um visual mais elegante e versátil. “Um castanho iluminado, elegante e atemporal”, escreveu Cris na legenda da publicação.

A novidade rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores da apresentadora, que lotaram os comentários com elogios.
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