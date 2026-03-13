Fernanda Lima muda o visual e abandona cabelo loiro

A apresentadora Fernanda Lima chamou a atenção dos seguidores ao aparecer com um visual diferente e deixar para trás o tradicional cabelo loiro. A mudança foi revelada nas redes sociais pelo cabeleireiro Chris Rodrigues, responsável pela transformação.

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Em imagens publicadas no Instagram, Fernanda mostrou os fios em um novo tom castanho, substituindo o loiro que vinha usando nos últimos anos. Segundo o profissional, a proposta foi criar um visual mais elegante e versátil. “Um castanho iluminado, elegante e atemporal”, escreveu Cris na legenda da publicação.



A novidade rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores da apresentadora, que lotaram os comentários com elogios. Em imagens publicadas no Instagram, Fernanda mostrou os fios em um novo tom castanho, substituindo o loiro que vinha usando nos últimos anos. Segundo o profissional, a proposta foi criar um visual mais elegante e versátil. “Um castanho iluminado, elegante e atemporal”, escreveu Cris na legenda da publicação.A novidade rapidamente repercutiu entre fãs e admiradores da apresentadora, que lotaram os comentários com elogios.