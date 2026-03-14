Chegou a sacar R$ 2,4 milhões

Dados de inteligência, segundo a Civil, apontaram para movimentações suspeitas realizadas por pessoas jurídicas que têm como sócio o principal assessor de Salvino. A companheira do homem seria pilar de uma estrutura complexa para a lavagem de dinheiro.

"Em sete meses, foram feitos mais de 20 saques em espécie de sua conta pessoal, num total de R$ 2,4 milhões — uma média de R$ 100 mil por saque. Uma das empresas em nome da esposa do assessor movimentou mais de R$ 35 milhões em pouco mais de dois anos, valores incompatíveis com o faturamento declarado", explicou a corporação.