Operação para combater 'gato net' no Complexo da Penha

A apuração que motivou a 'Operação Contenção Red Legacy', deflagrada na quarta-feira, e a prisão do vereador Malvino, teve início em 2024. O objetivo é combater as atividades ilícitas de empresas de exploração de internet do Complexo da Penha, também na Zona Norte, identificadas sob o controle do traficante e líder do Comando Vermelho Edgar Alves de Andrade, o Doca.

Durante a investigação, a Civil afirmou que agentes encontraram diálogos que envolvem diretamente Salvino e outros alvos da operação, como Landerson Lucas dos Santos —sobrinho do traficante Marcinho VP —, com o Doca, 01 do CV, e o 'síndico do Gardênia'. De acordo com a corporação, no bairro, foram construídos quiosques sem processo publicizado e voltado para exploração da facção, com intermediação do vereador.