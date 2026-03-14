Civil discorda da soltura

Para a Polícia Civil, os elementos colhidos na investigação justificaram o pedido de prisão temporária feito à Justiça. A representação teve como objetivo preservar provas colhidas e de permitir a continuidade da coleta de novos elementos, tendo em vista, segundo a corporação, o receio de que Salvino, em liberdade, pudesse interferir nas apurações.

"O conjunto de elementos colhidos apontam que Salvino, além dos elementos que recaem sobre si, possui vinculação direta com personagens desta estrutura possivelmente voltada para a lavagem de dinheiro", afirmou a nota.