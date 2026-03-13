PF prende cinco e confisca R$ 800 mil em dinheiro vivo do Comando Vermelho em Niterói

A Polícia Federal prendeu nesta sexta, 13, cinco homens acusados de integrarem um grupo que fazia movimentações financeiras a serviço de organizações criminosas. Com o grupo foram apreendidos R$ 800 mil em dinheiro. A ação ocorreu no centro de Niterói, no Rio.

Os cinco foram presos em flagrante. Um deles é policial militar da ativa. Além dos R$ 800 mil em espécie, os federais recolheram com os suspeitos duas pistolas, seis celulares e munições.

A PF informou que a ação desta sexta faz parte da força-tarefa Missão Redentor II, que visa desarticular organizações criminosas no Rio, seguindo diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 635 (ADPF das Favelas).

Os presos e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência da PF no Rio 'para os procedimentos de praxe'.

O grupo será transferido para o sistema prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

O policial militar será conduzido ao Batalhão Especial Penitenciário (BEP).

Todos vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e porte ilegal de armas, 'sem prejuízo de outros delitos que possam surgir no decorrer das investigações'.