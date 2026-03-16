Oscar 2026: brasileiros ficam sem prêmios; Uma Batalha Após a Outra vence como Melhor Filme

O Agente Secreto>, de Kleber Machado Filho, foi superado nas categorias de Melhor Filme por Uma Batalha Após a Outra, de Paul Thomas Anderson; de Melhor Filme Internacional pelo norueguês Valor Sentimental, de Joachim Trier; e de Melhor Ator, que disputava com Wagner Moura, para Michael B.Jordan, de Pecadores.

Pecadores também venceu em Melhor Fotografia, que tinha entre os concorrentes o brasileiro Adolpho Veloso, pelo filme Sonhos de Trem.

Os grandes vencedores da noite foram Uma Batalha Após a Outra, que ganhou também o prêmio de Melhor Direção, com Paul Thomas Anderson, além de outras quatro estatuetas; e Pecadores, de Ryan Coogler, que venceu em quatro categorias.