Oscar 2026: brasileiros se revoltam após derrotas de O Agente Secreto e Wagner Moura

A noite do Oscar não foi das melhores para o Brasil. O filme O Agente Secreto, o ator Wagner Moura e o diretor de fotografia Adolpho Veloso foram superados em suas respectivas categorias - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco, Melhor Ator e Melhor Fotografia - durante a cerimônia deste domingo, 15.

Nas redes sociais, cinéfilos e torcedores brasileiros se revoltaram com a Academia. Entre xingamentos, piadas e provocações, a torcida nacional lamentou a derrota do longa de Kleber Mendonça Filho na premiação e aproveitou para alfinetar o rival norueguês Valor Sentimental, que venceu na categoria de Melhor Filme Internacional.

Apesar da tristeza, a vitória de Valor Sentimental não foi uma grande surpresa. A obra de Joachim Trier era considerada a grande favorita ao prêmio de Melhor Filme Internacional. Com nove indicações ao Oscar, o longa europeu foi, ao lado de Frankenstein e Marty Supreme, o terceiro filme mais indicado em 2026.