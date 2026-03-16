'Se fosse por elenco bonito, era nosso', diz atriz Tânia Maria sobre o Oscar

O Agente Secreto, longa de Kleber Mendonça Filho que estava concorrendo em quatro categorias do Oscar 2026, acabou saindo de mãos vazias da cerimônia deste domingo, 15. Quem ficou chateada com as derrotas foi a atriz Tânia Maria, que estava acompanhando a premiação no Brasil.

No Instagram, a artista de 79 anos reagiu à premiação com vídeos curtos. Ela, no entanto, manteve o bom humor e fez questão de usar o seu carisma para animar a torcida brasileira. "É... tá bom", falou a atriz quando o resultado do prêmio de Melhor Filme foi anunciado - Uma Batalha Após a Outra venceu a categoria. "Vou botar uma música pra mudar esse clima", brincou Tânia.

Ao longo da noite, a intérprete de Dona Sebastiana gravou uma série de vídeos em que reagia aos resultados das categorias em que O Agente Secreto estava indicado. As postagens foram feitas em colaboração no perfil oficial do longa, da Vitrine Filmes e da própria atriz.

"A gente entrou pra história só de ser indicado, minha gente. Se o prêmio fosse pro elenco mais bonito, aí sim era nosso", brincou quando anunciaram o prêmio de Melhor Direção de Elenco. O longa Uma Batalha Após a Outra foi o vencedor da categoria, que estreou na atual edição do Oscar.

Quando a produção norueguesa Valor Sentimental venceu a estatueta de Melhor Filme Internacional, Tânia tentou manter as esperanças: "A noite ainda não acabou, minha gente. O nosso momento vem aí! Não desanima não!", afirmou.

A vitória, no entanto, não veio. No prêmio de Melhor Ator, Michael B. Jordan venceu por seu papel duplo em Pecadores. "Wagner, meu filho, não se avexe com isso não. Você não já ganhou meu coração? Melhor do que esse prêmio não existe não", brincou Tânia Maria. "Parabéns pra esse gringo que ganhou, mas o molho continua sendo do baiano!"