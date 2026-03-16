Infectologista diz como evitar a broncoaspiração que atingiu Jair Bolsonaro

Boletim médico divulgado no domingo (15) pelo hospital DF Star, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado, aponta que o paciente "evoluiu com estabilidade clínica e melhora da função renal, porém com nova elevação dos marcadores inflamatórios no sangue".

Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital em Brasília em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.

Como evitar

Em entrevista à Rádio Eldorado, a infectologista e epidemiologista Luana Araújo disse que o quadro de Bolsonaro costuma exigir monitoramento e hospitalização, mas ressaltou como ponto favorável o fato de o paciente não ter precisado de oxigênio.

Para prevenir quadros de broncoaspiração, principalmente em idosos, a especialista recomenda dormir com travesseiro elevado e não se deitar logo depois de comer, além de tomar as vacinas da gripe, covid e pneumocócica.