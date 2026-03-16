Michael B. Jordan celebra vitória do Oscar em fast food

O ator Michael B. Jordan decidiu celebrar sua vitória no prêmio de Melhor Ator no Oscar 2026 em uma rede de fast food neste domingo, 15, em Los Angeles. Jordan apareceu com a estatueta em mãos em uma unidade da In-N-Out Burger, famosa rede de hambúrgueres dos Estados Unidos.

O momento foi compartilhado por pessoas que estavam no local nas redes sociais. O ator autografou guardanapos e posou para fotos enquanto esperava por seu hambúrguer.

Jordan foi premiado por seu papel como os gêmeos Smoke e Stack no filme Pecadores, de Ryan Coogler. Foi a primeira vez que ele foi indicado e a primeira vez que foi premiado na categoria. Wagner Moura também disputava a estatueta por O Agente Secreto.

"Eu estou aqui por causa das pessoas que vieram antes de mim. Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Jamie Foxx, Forest Whitaker, Will Smith. Estar entre esses gigantes, esses ancestrais... Obrigado. Eu sei que vocês querem que eu seja bom, e eu quero ser bom porque vocês acreditam em mim. Obrigado por continuarem apostando em mim. Eu vou continuar melhorando e sendo a melhor versão de mim. Obrigado a todos aqui que tiveram alguma relação com meu sucesso. E a todos em casa que apoiaram Pecadores e viram o filme duas, três, quatro vezes, obrigado. Vocês fizeram do filme o que ele é", disse o ator no discurso após ganhar o prêmio.