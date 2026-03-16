Meio ambiente: AGU obtém na Justiça condenação de fazendeiro de Roraima por desmatamento ilegal

A Advocacia-Geral da União (AGU) obteve na Justiça Federal a condenação de um fazendeiro do município de Rorainópolis, em Roraima, pela derrubada ilegal de vegetação nativa na Amazônia Legal. Conforme nota da AGU divulgada nesta segunda-feira, 16, pela decisão da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado, o infrator terá que recuperar 131,78 hectares de floresta desmatada em sua propriedade, além de pagar R$ 131 mil por danos morais difusos.

O fazendeiro havia sido autuado em 2019 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) pelo desmatamento irregular. A sentença também determina o pagamento de indenização por danos materiais intermediários e residuais, incluindo eventual proveito econômico obtido com a exploração ilegal da área, valores que ainda serão definidos na fase de liquidação do processo.

Segundo a AGU, a medida busca garantir a reparação integral do dano ambiental causado à floresta amazônica, obrigando o responsável a recompor a vegetação degradada e a arcar com os prejuízos ambientais decorrentes do desmatamento.