Quanto vale a estatueta do Oscar?

Receber um Oscar é considerado o ponto mais alto da carreira de muitos artistas do cinema. No entanto, o valor financeiro da estatueta pode surpreender. Apesar do prestígio internacional e do imaginário milionário que envolve o prêmio, o troféu possui um valor oficial simbólico.

A razão está nas regras estabelecidas pela Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), instituição responsável pela premiação. Segundo o regulamento, os vencedores não podem vender ou se desfazer da estatueta livremente.

Caso desejem abrir mão do troféu, a peça precisa ser oferecida primeiro à própria Academia por US$ 1 (cerca de R$ 5,32 na cotação atual). Esse procedimento faz com que, tecnicamente, esse seja considerado o valor oficial de um Oscar moderno.

Regra impede venda livre da estatueta

A cláusula faz parte do regulamento da premiação e foi criada para preservar o significado simbólico do prêmio. Desde 1951, todos os vencedores precisam assinar um termo que estabelece condições claras para a posse da estatueta.

De acordo com a norma, o artista detém apenas a posse física do troféu, sem direitos sobre a marca ou sobre o uso comercial da imagem do prêmio. Caso o vencedor deseje vender, doar ou descartar a peça, ele deve antes oferecê-la à Academia pelo valor simbólico de um dólar.

A organização tem, então, um prazo de 30 dias para decidir se deseja recomprar a estatueta. A regra também se estende a herdeiros e sucessores. Isso significa que familiares de vencedores também são obrigados a respeitar o mesmo procedimento caso queiram se desfazer do prêmio.

O objetivo é evitar que a estatueta se torne um objeto comum de comércio, preservando seu valor histórico e simbólico dentro da indústria cinematográfica.

Quanto custa produzir uma estatueta do Oscar

Apesar do valor oficial simbólico, fabricar um Oscar envolve um processo artesanal sofisticado.

A estatueta atual é feita em bronze maciço e recebe um revestimento de ouro 24 quilates. O metal precioso, porém, aparece apenas em uma camada fina que cobre a peça.

Estima-se que o custo de produção de cada estatueta fique entre 400 dólares e 900 dólares (aproximadamente entre R$ 2,1 mil e R$ 4,7 mil na cotação atual).

Se alguém resolvesse derreter o troféu apenas para vender o ouro presente nele, o valor obtido seria relativamente baixo, já que o prêmio não é feito de ouro maciço.

Como a estatueta é fabricada

Desde 2016, a produção do Oscar combina tecnologia moderna com técnicas tradicionais de escultura e fundição.

O processo começa com o escaneamento digital de uma estatueta original de 1929, que serviu como referência para recuperar os detalhes do design original. A partir desse modelo, moldes são criados para a fundição.

O bronze derretido é despejado em moldes de cerâmica e, após esfriar, passa por uma etapa cuidadosa de lixamento e polimento manual. O acabamento final é feito por galvanoplastia, quando a peça recebe o banho de ouro 24 quilates.

Cada troféu leva várias etapas de produção até atingir o brilho característico que aparece nas transmissões da premiação.

Origem do design

O design do troféu foi criado em 1927 pelo diretor de arte Cedric Gibbons, da Metro-Goldwyn-Mayer (MGM). A escultura foi desenvolvida pelo artista George Stanley.

A figura representa um cavaleiro segurando uma espada, em pé sobre um rolo de filme. Na base do rolo aparecem cinco raios, que simbolizam os ramos originais da Academia: atores, diretores, produtores, técnicos e roteiristas.

Mudanças ao longo da história

Embora o visual tenha permanecido praticamente o mesmo, os materiais utilizados na fabricação do troféu mudaram ao longo dos anos.

As primeiras estatuetas, entregues em 1929, eram feitas de bronze banhado a ouro. Posteriormente, a produção passou a utilizar o chamado metal Britannia, uma liga metálica semelhante ao estanho.

Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à escassez de metais, a Academia chegou a fabricar estatuetas de gesso pintado. Após o fim do conflito, os vencedores foram convidados a trocar essas versões temporárias por modelos metálicos banhados a ouro.

Desde 2016, a produção voltou a utilizar o bronze, material considerado mais fiel ao design original.

Leilões milionários e exceções

Apesar da regra de recompra por US$ 1, algumas estatuetas já foram vendidas por valores milionários. Isso ocorre porque o regulamento não se aplica a prêmios concedidos antes de 1951.

Esses troféus mais antigos podem circular legalmente em leilões e coleções privadas.

Entre os casos mais conhecidos estão:

- O Oscar de Melhor Filme de E o Vento Levou (1939), comprado por Michael Jackson em 1999 por cerca de US$ 1,54 milhão.

- A estatueta de Melhor Roteiro Original de Cidadão Kane (1941), vendida por aproximadamente US$ 588 mil.

- O prêmio de Melhor Atriz de Bette Davis por Jezebel (1938), adquirido pelo diretor Steven Spielberg por cerca de US$ 578 mil e posteriormente devolvido à Academia.

Prestígio que vai além do valor material

Embora o custo de produção da estatueta seja relativamente modesto quando comparado ao glamour da premiação, o Oscar continua sendo um dos reconhecimentos mais cobiçados do cinema mundial.

Todos os anos, estúdios investem milhões em campanhas para promover filmes e performances durante a temporada de premiações, na esperança de conquistar a cobiçada estatueta. Para muitos artistas, levantar o troféu no palco representa um marco definitivo na carreira.

Assim, mesmo que o valor oficial de um Oscar moderno seja simbólico, o prêmio permanece como um dos maiores símbolos de reconhecimento artístico da indústria cinematográfica, um objeto cujo verdadeiro peso está na história, no prestígio e no impacto cultural que representa.