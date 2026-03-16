5 filmes para conhecer Amy Madigan, vencedora do Oscar por 'A Hora do Mal'

Uma das categorias mais celebradas do Oscar 2026 neste domingo, 15, foi a que concedeu a Amy Madigan o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante. A artista retornou à cerimônia após 40 anos - em 1986, ela foi indicada ao prêmio por Duas Vezes na Vida, mas perdeu para Anjelica Huston - e foi reconhecida por seu papel como a misteriosa tia Gladys em A Hora do Mal.

O feito de Madigan é raríssimo, já que a academia não costuma premiar filmes de terror e A Hora do Mal foi indicado em apenas uma categoria. O filme narra a história do misterioso desaparecimento repentino de dezenas de estudantes da mesma turma de uma escola. Um único menino que não foi capturado não sabe dizer o que aconteceu, e a professora, Justine (Julia Garner), é a principal suspeita.

Dirigido por Zach Cregger, A Hora do Mal está disponível na HBO Max. O Estadão selecionou mais 6 filmes para conhecer a trajetória de Amy Madigan. Confira.

Ruas de Fogo (1984)

O filme é um marco dos anos 1980. O longa narra o sequestro de uma cantora por uma gangue de motociclista. Seu ex-namorado, então, é contratado para resgatá-la. Madigan interpreta a ex-soldado McCoy.

Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV.

Duas Vezes na Vida (1985)

Primeira indicação de Madigan ao Oscar, o longa acompanha um homem que, casado há 30 anos, se apaixona por uma viúva. A atriz interpreta Sunny.

Onde assistir: Disponível na Mubi.

Campo dos Sonhos (1989)

Baseado no livro homônimo de W. P. Kinsella, o filme mistura esportes e fantasia. Roy, um agricultor, começa a ouvir vozes misteriosas à noite e decide construir um campo de beisebol. Madigan vive a mulher do protagonista, Annie.

Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV.

Quem Vê Cara Não Vê Coração (1989)

Madigan também integrou o elenco de um dos primeiros filmes de Macaulay Culkin. A trama acompanha Buck, um tio solteiro que resolve cuidar de seus três sobrinhos.

Onde assistir: Disponível para aluguel na Prime Video e Apple TV.

Espíritos Obscuros (2021)

Se o desejo é assistir a Madigan em outro filme de terror, a atriz esteve recentemente no elenco de Espíritos Obscuros. O filme tem produção de Guillermo del Toro e explora uma lenda do folclore dos povos originários algonquinos, nos Estados Unidos, o Wendigo.

Onde assistir: Disponível no Disney+.