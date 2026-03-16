Ator de 'O Agente Secreto', Udo Kier é lembrado no tributo do Oscar 2026

A cerimônia do Oscar 2026, realizada no domingo, 15, incluiu o ator alemão Udo Kier no tradicional tributo a profissionais do cinema que morreram no último ano.

O artista integrou o segmento In Memoriam exibido durante a premiação. Kier fez parte do elenco do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, produção que concorreu em quatro categorias na edição deste ano, mas acabou não levando nenhuma estatueta.

No longa, o ator interpretou Hans, um alfaiate judeu sobrevivente do nazismo. Udo Kier morreu em 23 de novembro de 2025, poucos dias após a estreia do filme no Brasil, que ocorreu em 6 de novembro. A causa da morte não foi divulgada.

Além de Kier, outros profissionais do cinema também foram lembrados durante o tributo exibido na cerimônia.

Parceria com Kleber Mendonça Filho

Antes de participar de O Agente Secreto, o ator já havia trabalhado com Kleber Mendonça Filho em Bacurau (2019), disponível na Netflix.

No filme brasileiro, Kier interpretou Michael, líder de um grupo de estrangeiros que se unem a americanos para caçar moradores de um pequeno povoado no sertão pernambucano. A trama acompanha a reação da comunidade diante da ação do grupo.

Trajetória no cinema

Udo Kier construiu carreira em produções de diferentes países e gêneros ao longo de décadas. Ele participou de filmes como Suspiria, Armageddon, Dançando no Escuro, Dogville, Bastardos Inglórios e Melancolia.

O ator também apareceu no filme Ace Ventura: Um Detetive Diferente e participou de videoclipes Deeper and Deeper e Erotica, da cantora Madonna.