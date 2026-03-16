Lanchinho, proibições e famosos: os bastidores do Oscar 2026 com o elenco de 'O Agente Secreto'

O Brasil saiu sem estatuetas do Oscar 2026, mas isso não quer dizer que a comitiva brasileira de O Agente Secreto não tenha se divertido. Mais de 30 pessoas, entre atores, produtores e membros da equipe de divulgação do filme estiveram presentes na cerimônia que ocorreu neste domingo, 15, em Los Angeles, e muitas delas revelaram um pouco dos bastidores em suas redes sociais.

Lázaro Ramos, que foi como convidado de Wagner Moura, assumiu o posto de "blogueiro" oficial e usou seu Instagram para mostrar detalhes antes e após a cerimônia. Ele mostrou a aglomeração de convidados no hall de entrada do Dolby Theatre, revelou que ficou sentado perto de Bruna Marquezine e compartilhou a sua visão da apresentação do número musical de Pecadores.

"O resumo disso aqui é que é uma cerimônia de amor, amor por esse amigo irmão e amor pelo cinema brasileiro. Que bom que estávamos aqui juntos. Estou tão feliz", disse.

'Como um outro dia qualquer'

A atriz Geanne Albuquerque registrou o encontro da comitiva antes de passar pelo tapete vermelho e contou detalhes do que é ou não permitido se fazer durante a premiação. Ela também contou que o sinal de celular estava fraco dentro do teatro.

Mais tarde, ela mostrou a caixa com lanches deixada sob os assentos de cada convidado, e uma ida ao bar com Isabél Zuaa e Gabriel Leone. Na caixa tinha um pacote de pipoca, um docinho e uma carta assinada por Conan O'Brien. Ao fim da noite, a atriz chegou a aparecer andando descalça pelas ruas de Los Angeles.

Segundo o gerente de distribuição Bernardo Lessa, da Vitrine Filmes, é possível ir aos bares durante os intervalos da cerimônia. "Mas não tem cronômetro de retorno. Se voltar e você não estiver na sala, só entra no próximo quadro."

Ele também ficou impressionado com a organização. "É incrível. São muitas etapas de segurança. Todo mundo fica no lobby vendo o tapete vermelho, e tem os drinks. É muito básico, como um outro dia qualquer", brincou.

Quem também se impressionou foi Marina Kosa, da Vitrine Filmes, que mostrou que sempre há espaço para um improviso. "Bastidores do Oscar: não pode vidro e champanhe na área de fumantes. Logo pegamos uma taça lá dentro, esvaziamos a garrafa de água e colocamos a champanhe dentro da garrafa de água. Viva o Brasil."

Depois, na mesma área de fumantes, ela posou para um registro feito pela atriz Laura Lufési, que mostrava Paul Mescal, de Hamnet, em uma conversa descontraída atrás do grupo no mesmo hall. "Apenas mais um dia na nossa vida."

Após a cerimônia, a equipe curtiu uma das tradicionais after-parties, promovida pela distribuidora Neon. Alice Carvalho, que já havia aproveitado a cerimônia para cumprimentar Ryan Coogler, diretor de Pecadores, apareceu encerrando a noite comendo um lanche com batatas fritas em uma lanchonete.

Encontros

Além do encontro de Alice com Coogler, Wagner Moura também foi bastante celebrado. O ator posou para uma foto ao lado de Guillermo del Toro e Benício del Toro durante a cerimônia. O diretor de Frankenstein já havia declarado torcida para O Agente Secreto.

O baiano também foi clicado ao lado de Gwyneth Paltrow, Chase Infinity, Paul Mescal e Cassandra Kulukundis, diretora de elenco premiada por Uma Batalha Após a Outra, e em uma conversa com Leonardo DiCaprio durante a premiação.