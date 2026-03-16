'Pronto para o próximo', diz Kleber Mendonça Filho após derrotas do Brasil no Oscar

O cineasta Kleber Mendonça Filho se manifestou nas redes sociais após o resultado do Oscar 2026, realizado na noite de domingo, 15, em Los Angeles. Diretor do longa O Agente Secreto, ele publicou mensagens de agradecimento ao público brasileiro depois que o filme terminou a premiação sem conquistar estatuetas.

Em uma das publicações feitas no X, o diretor escreveu de forma breve e direta: "Obrigado, Brasil! Pronto para o próximo."

O comentário foi interpretado por fãs e profissionais do setor como um gesto de reconhecimento ao apoio recebido durante toda a campanha do filme na temporada de premiações.

Festa nas ruas do Recife celebra o cinema nacional

Além da mensagem de agradecimento, Kleber Mendonça Filho também comentou as imagens que recebeu de comemorações no Cinema São Luiz, tradicional cinema de rua localizado no centro do Recife.

Segundo o diretor, o local que aparece no filme foi palco de uma grande celebração popular durante a cerimônia. Nas redes, ele destacou o simbolismo da mobilização cultural.

"Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o cinema!", escreveu.

Vídeos compartilhados por internautas mostram uma festa em frente ao cinema, com música, frevo e bonecos gigantes representando o diretor e o ator Wagner Moura, protagonista do longa.

Filme brasileiro concorreu em quatro categorias

O Agente Secreto chegou ao Oscar 2026 com quatro indicações, um feito considerado histórico para o cinema brasileiro.

O longa disputou as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Direção de Elenco e Melhor Ator, com a indicação de Wagner Moura.

A indicação do ator foi particularmente simbólica: tratou-se da primeira vez que um brasileiro concorreu ao Oscar de Melhor Ator, ampliando a presença do país em categorias tradicionalmente dominadas por produções de Hollywood.

Além disso, o filme também marcou presença na categoria de elenco, uma das novidades recentes da premiação.

Brasil também concorreu em Melhor Fotografia

Outra indicação brasileira na cerimônia veio na categoria Melhor Fotografia, com o trabalho de Adolpho Veloso no filme Sonhos de Trem.

Apesar da expectativa, o prêmio acabou ficando com a produção Uma Batalha Após a Outra, que também se destacou na noite e conquistou outras estatuetas importantes.

Destaques da premiação

A edição de 2026 do Oscar terminou com algumas produções dominando as principais categorias. Entre os vencedores da noite estiveram os filmes Uma Batalha Após a Outra e Pecadores.

Na categoria Melhor Ator, o prêmio ficou com Michael B. Jordan por sua atuação em Pecadores. Já o Oscar de Melhor Filme Internacional foi conquistado por Valor Sentimental, da Noruega.

Mesmo sem vitórias, a presença brasileira na premiação foi celebrada por críticos e fãs como um momento importante para a visibilidade do cinema nacional no cenário internacional.