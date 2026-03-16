Aliança de Wagner Moura vira meme após Oscar 2026: 'Se derreter dá para fazer um portão'

A presença de Wagner Moura no Oscar 2026 gerou comentários nas redes sociais por um detalhe de seu visual: a aliança exibida na cerimônia realizada no domingo, 15, em Los Angeles.

A peça simboliza o casamento do ator com a jornalista Sandra Delgado, com quem ele mantém uma relação há mais de 20 anos. Nas imagens divulgadas pela Academia, o acessório chamou a atenção dos internautas, especialmente em uma foto em que Moura aparece com a mão estendida.

Três anéis em uma peça

A aliança foi criada pelo designer André Lasmar. Em entrevista à revista Veja São Paulo, ele explicou que o modelo reúne três anéis em um único conjunto: dois de prata e um de ouro.

Os elementos representam momentos da relação entre Moura e Delgado, como o início do relacionamento e o nascimento do filho mais velho do casal, Bem, de 19 anos. Eles também são pais de Salvador, de 15, e José, de 13.

Comentários nas redes

Após a divulgação das fotos da cerimônia, usuários passaram a comentar o tamanho da aliança usada por Moura. Entre as publicações, internautas fizeram piadas sobre a peça.