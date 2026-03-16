Morre Matt Clark, ator de 'De Volta para o Futuro 3', aos 89 anos

Morreu aos 89 anos neste domingo, 15, o ator Matt Clark, conhecido por trabalhos em De Volta para o Futuro 3 e filmes de faroeste como Mais Forte que a Vingança (1972) e No Rastro da Violência (1987). A informação foi divulgada pelo portal TMZ e confirmada pela revista Variety.

Clark, cuja carreira passa por décadas de trabalho de pequeno e médio porte no cinema e na televisão dos Estados Unidos, morreu em Austin, no Texas. Segundo sua esposa, Sharon Mays, ele sofreu complicações após uma cirurgia realizada na coluna vertebral.

O papel de um atendente de um bar no terceiro filme da franquia De Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis, é um dos mais marcantes de sua carreira, mas Clark também atuou ao lado de verdadeiros ícones do faroeste, como John Wayne, Clint Eastwood e Chuck Norris. Também tem em seu currículo o longa As Aventuras de Buckaroo Banzai, considerado um favorito cult de ficção científica.

Entre os seriados, participou de episódios de Dinasty, Magnum, Grace Under Fire, Bonanza e Kung Fu.

Clark nasceu em Washington, DC, filho de uma professora e um carpinteiro, em 25 de novembro de 1936. Chegou a servir no exército dos Estados Unidos durante a juventude e frequentou a universidade, mas abandonou o curso e, mais tarde, passou a colaborar com um grupo de teatro local.

A experiência abriu portas para que ele se tornasse membro da companhia Living Theatre de Nova York, trabalhando em diversas montagens de teatro comunitário e off-Broadway na década de 1950.

A partir da década seguinte surgiram os primeiros papéis na TV, e ele continuou trabalhando até os anos 2010. Seu último trabalho creditado como ator foi em 2014, com a comédia Um Milhão de Maneiras de Pegar na Pistola.