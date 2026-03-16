Aluno esfaqueia três meninas em escola em Pernambuco

Um adolescente de 14 anos esfaqueou três meninas na escola onde estuda, em Barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, na manhã desta segunda-feira, 16. Segundo a governadora Raquel Lyra (PSD), elas não correm risco de morrer. O agressor foi apreendido por ato infracional análogo a tentativa de homicídio.

O caso aconteceu na Escola de Referência em Ensino Fundamental e Médio (Erefem) Cristiano Barbosa e Silva, por volta das 7h30.

"Neste momento, a situação está sob controle e as vítimas estão fora de perigo. Em Pernambuco, escola é lugar de paz e de construção do nosso lugar do mundo. Jamais de violência", escreveu a governadora em um post no Instagram.

Duas vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma delas foi levada a um hospital local e outra adolescente, de 14 anos, foi encaminhada para o Hospital Jailton Messias de Souza Albuquerque. A terceira vítima não precisou ser hospitalizada.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o jovem foi contido por funcionários da unidade escolar e, em seguida, conduzido à Delegacia de Polícia. A Polícia Militar reforçou o policiamento na unidade escolar.