Sean Penn aparece em foto com o presidente Zelenski na Ucrânia após faltar ao Oscar

Sean Penn venceu a categoria de Melhor Ator Coadjuvante no Oscar 2026 por Uma Batalha Após a Outra. No entanto, o artista não compareceu ao evento, que ocorreu na noite do último domingo, 15. Foi, então, que o americano apareceu em uma foto ao lado de Volodmir Zelenski, presidente da Ucrânia.

A imagem foi publicada pelo político em sua conta do X, antigo Twitter, nesta segunda-feira, 16. Além do registro, Zelenski ainda agradeceu Penn e o descreveu como "um verdadeiro amigo".

"Sean, graças a você, sabemos o que é ser um verdadeiro amigo da Ucrânia", escreveu o presidente. "Você está ao lado da Ucrânia desde o primeiro dia da guerra em grande escala. Isso continua sendo verdade hoje. E sabemos que você continuará apoiando nosso país e nosso povo."

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Sean Penn e o Oscar

A vitória de Penn foi acompanhada pelo discurso de Kieran Culkin, que apresentava a categoria. O ator disse que o colega "não pôde estar aqui esta noite, ou não quis".

Fontes anônimas revelaram ao The New York Times que a ausência do ator aconteceu em decorrência de sua ida à Ucrânia.

Esta foi a sexta indicação de Penn ao Oscar e sua terceira vitória. Em 2026, o ator levou a estatueta pelo trabalho realizado em Uma Batalha Após a Outra, longa dirigido por Paul Thomas Anderson, que ainda venceu o prêmio de Melhor Filme.