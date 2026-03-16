BBB 26: Ana Paula Renault atende Big Fone, acerta perguntas e ganha dinheiro

O Big Fone voltou a tocar no Big Brother Brasil 26 na manhã desta segunda-feira, 16, e movimentou os participantes da casa. Quem conseguiu atender ao aparelho foi Ana Paula Renault, que acabou premiada com R$ 20 mil após responder corretamente a perguntas feitas durante a ligação.
A jornalista foi a primeira a chegar ao telefone localizado próximo à cozinha. Diferentemente de outras ocasiões no reality, o telefonema não oferecia poderes ou punições dentro do jogo. Desta vez, a dinâmica fazia parte de uma ação patrocinada.
Desafio valia prêmio em dinheiro
Durante a ligação, a voz do Big Fone informou que a participante havia garantido inicialmente R$ 10 mil e que poderia dobrar o valor caso respondesse corretamente a duas perguntas relacionadas ao patrocinador da edição.
Ana Paula Renault acertou as duas respostas e conquistou o prêmio máximo da dinâmica, somando R$ 20 mil.
Após confirmar o valor, a participante reagiu com bom humor. "Riquíssima, eu tô rica", disse, aos risos, ao ver o dinheiro creditado.
Além de Ana Paula, outros participantes correram para atender aos aparelhos espalhados pela casa. Chaiany Andrade e Alberto Cowboy também chegaram a atender telefones, mas apenas o que estava com a jornalista continha a mensagem da dinâmica.
Depois da vitória, a sister comentou a mudança de sorte no jogo. "Minha sorte virou", afirmou, em tom de brincadeira.
O momento também rendeu troca de provocações com Jonas Sulzbach. Ao ouvir o valor conquistado, ele comentou: "Vintão, hein! Tem que festejar". Ana Paula respondeu: "Está me olhando até com olhos diferentes, né, seu interesseiro duma figa".