Web culpa Gwyneth Paltrow por Brasil perder o Oscar 2026; entenda e relembre a rivalidade

O Oscar 2026 aconteceu na noite do último domingo, 15. Indicado em quatro categorias, O Agente Secreto era o representante brasileiro na premiação, que saiu sem nenhuma vitória - e alguns internautas apontaram Gwyneth Paltrow como a culpada.

O longa de Kleber Mendonça Filho concorria nas categorias Melhor Escalação de Elenco, Melhor Filme Internacional, Melhor Filme e Melhor Ator, com Wagner Moura. Os resultados da premiação desagradaram os brasileiros, que tomaram as redes sociais e passaram a comentar as derrotas.

Além de comentários nas postagens dos perfis oficiais do Oscar, internautas apontaram Paltrow como a culpada pela performance de O Agente Secreto na premiação. Memes e críticas passaram a ser publicados nas redes.

Moura e Paltrow tiraram uma foto juntos durante o evento. "Foi só o Wagner tirar fotos com a Gwyneth Paltrow que deu tudo errado! A partir de hoje nenhum ator, diretor... nenhum brasileiro que esteja concorrendo ao Oscar por favor não tire foto com ela", escreveu um usuário. "Tá explicada a zika", refletiu outro.

Os atores ainda tiveram mais uma interação no evento. Durante a entrega do prêmio de Melhor Escalação de Elenco, ambos os atores estavam no palco. Pecadores foi o vencedor da categoria, e a estatueta foi entregue pela americana.

"O Agente Secreto perdeu o Oscar de best casting só porque foi a Gwyneth Paltrow que entregou. Sempre essa mulher atormentando a vida do povo brasileiro", desabafou um fã.

Outro internauta também relatou os momentos anteriores ao anúncio: "Comecei a ver as evidências de que ia dar ruim pra gente nesse Oscar quando a Gwyneth Paltrow foi apresentar a categoria com o Wagner Moura, ela sempre atrapalha tudo, gente".

Brasil x Gwyneth Paltrow

A rivalidade entre Brasil e Gwyneth Paltrow já é antiga. Datada de 1999, a americana disputava o prêmio de Melhor Atriz no Oscar pela sua performance em Shakespeare Apaixonado.

Paltrow concorria ao lado de Fernanda Montenegro, indicada na categoria pela atuação em Central do Brasil. A vitória da americana acabou por gerar revolta e é lembrada até os dias de hoje como uma grande injustiça.

A polêmica é ainda maior por conta da função que a atriz deu à estatueta. Em 2023, a artista revelou à Vogue que utilizava o troféu como um peso de porta. Depois ela disse que era piada.