PM que passeava com cachorro reage e mata homem após discussão na Bela Vista, no centro de SP

Um policial civil passeava com o cachorro quando discutiu e matou um homem de 42 anos após uma discussão. Segundo a polícia, ele teria levantado uma arma para o oficial. O caso ocorreu na noite deste domingo, 15, na Bela Vista, no Centro de São Paulo. O motivo da discussão não foi revelado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), policial estava de folga, reagiu e disparou contra o homem na esquina da Rua Cincinato com a Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Ele foi socorrido para a UPA Vergueiro, mas não resistiu aos ferimentos.

A arma do policial foi apreendida para perícia e o caso foi registrado como resistência e morte decorrente de intervenção policial no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).