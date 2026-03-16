Anvisa determina recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala por substância proibida

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta segunda-feira, 16, o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala.

A medida abrange os esmaltes das linhas Plus Gel/Gel Plus (todos os lotes) e Top Coat Impala Gel Plus Clear (todos os lotes).

Segundo a agência, os produtos contêm uma substância proibida em cosméticos, itens de higiene pessoal e perfumes no Brasil: o Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO).

Os esmaltes são fabricados pelo Laboratório Avamiller de Cosméticos, que comunicou à Anvisa o recolhimento voluntário dos produtos. O Estadão entrou em contato com a empresa, mas não obteve retorno até a publicação do texto. O espaço segue aberto.

Proibição do TPO

O TPO foi proibido em outubro do ano passado, após estudos em animais apontarem que ele é tóxico para a reprodução, ou seja, pode prejudicar a fertilidade. Desde a proibição, empresas e estabelecimentos tiveram um prazo de 90 dias para encerrar a venda de produtos com a substância.

"Cabe reforçar que os eventos adversos dessas substâncias estão, em geral, associados a exposições repetidas e prolongadas, de modo que contatos ocasionais ou pouco frequentes representam risco significativamente menor, o que, contudo, não afasta a necessidade de uma medida tempestiva de proibição dessas substâncias, cumprindo nosso papel de proteção da saúde com a edição da medida de precaução ora proposta", disse Daniela Marreco, diretora da Anvisa, ao votar na reunião da diretoria colegiada que estipulou a proibição.