Executivo do Oscar fala sobre omissões no 'In Memoriam': 'Alguém sempre vai ficar de fora'

O segmento In Memoriam da 98ª edição do Oscar, que ocorreu neste domingo, 15, em Los Angeles, repercutiu negativamente nas redes sociais ao ignorar nomes como James Van Der Beek, Eric Dane e Brigitte Bardot durante o tributo.

"É uma decisão da Academia quem aparece ou não na transmissão, mas é uma decisão difícil", afirmou o executivo Rob Mills, responsável pela transmissão televisiva do evento, em entrevista à revista norte-americana Variety. Apesar de não aparecerem na transmissão, os artistas foram homenageados no site da Academia.

"É sempre complicado quando a Academia acaba sendo vilanizada por suas escolhas. Infelizmente, sempre há pessoas que ficam de fora. Infelizmente, estamos perdendo cada vez mais pessoas e, em especial, lendas do entretenimento", afirmou o executivo. Apesar das críticas, Mills entende que o In Memoriam de 2026 foi o "melhor da história do Oscar".

A cerimônia do evento dedicou um longo espaço ao momento, tradicionalmente emotivo, mas a ausência de alguns nomes causou estranheza entre os espectadores comentando a premiação nas redes sociais. Entre os nomes homenageados, o diretor Rob Reiner, responsável por filmes como Harry e Sally - Feitos Um para o Outro, Louca Obsessão e Conta Comigo, recebeu maior destaque.

O cineasta e sua esposa, a produtora Michele Singer, foram brutalmente assassinados em dezembro do ano passado após uma briga com Nick Reiner, filho do casal. Ao lado do ator Billy Crystal, outros artistas que trabalharam com Reiner subiram ao palco para a homenagem. Nomes como Meg Ryan, Christopher Guest, Michael McKean, Kathy Bates, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Jerry O'Connell, Annette Benning, Mandy Patinkin, Fred Savage e Cary Elwes participaram do tributo.

Os atores Diane Keaton, Catherine O'Hara e Robert Redford também foram homenageados com falas de Rachel McAdams e Barbra Streisand. A Academia ainda exibiu um vídeo com outros homenageados, como Tom Stoppard, Terence Stamp, Sally Kirkland, Claudia Cardinale, Udo Kier, Eduardo Serra, Diane Ladd, entre outros.