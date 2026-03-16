PM afasta agentes envolvidos no caso da médica morta na Zona Norte

A Corregedoria Geral da Polícia Militar afastou das atividades externas os policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) envolvidos na abordagem que terminou com a morte da médica Andréa Marins Dias. O caso aconteceu neste domingo (15), em Cascadura, na Zona Norte. Um procedimento para apurar o episódio também foi instaurado.

Segundo a PM, o comando do próprio batalhão determinou o afastamento dos agentes, que não tiveram os nomes divulgados. Os equipamentos usados por eles estão à disposição da Polícia Civil para perícia.

A PM ainda reforçou que “colabora integralmente com as investigações conduzidas” pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Segundo testemunhas, os policiais que faziam uma perseguição na região teriam confundido o carro de Andréa, de 61 anos, com o de bandidos, pois o modelo de ambos seria o mesmo. A médica havia acabado de sair da casa dos pais quando acabou atingida pelos disparos na Rua Palatinado. Ela morreu na hora, dentro do veículo.

Andréa era ginecologista e cirurgiã-geral. Bem ativa nas redes sociais, postava informações sobre endometriose e cuidados femininos, além de fotos com os pais. Segundo vizinhos, ela costumava visitá-los com frequência, especialmente aos domingos.