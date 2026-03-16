Ivete Sangalo desembarca em Boston acompanhada de empresário

A cantora Ivete Sangalo chegou a Boston, nos Estados Unidos, na última sexta-feira para uma viagem ao lado dos filhos. Durante a estadia no país, ela também estaria acompanhada do empresário Tiago Maia, de acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias.



Natural de Florianópolis, Maia é proprietário da produtora de shows Super Sounds e lidera o projeto musical Clareou, ligado à carreira da artista. Nos bastidores, a proximidade entre os dois já vinha chamando atenção nas últimas semanas.



O empresário também marcou presença em compromissos recentes da cantora, incluindo apresentações durante o Carnaval, quando acompanhou Ivete em trios elétricos nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.



A ida aos Estados Unidos também teria sido motivada por questões de saúde. Ivete teria aproveitado a viagem para realizar novas avaliações médicas relacionadas a uma placa de titânio implantada entre a testa e o maxilar após uma queda sofrida anos atrás.



Tiago Maia está recentemente separado de um relacionamento de mais de 15 anos, do qual nasceram dois filhos. Ele também mantém amizade com Bento Sangalo, sobrinho da cantora que vive em Boston e estuda na Northeastern University.