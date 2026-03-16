Após crises de dor intensa, Lívia Andrade realiza cirurgia e tranquiliza fãs

A apresentadora Lívia Andrade, de 42 anos, passou por uma cirurgia no último domingo (15) após sofrer uma forte crise de dor causada pela Neuralgia do Trigêmeo. A própria artista contou que vinha enfrentando episódios intensos da condição e decidiu realizar o procedimento antes que o problema se agravasse.



A neuralgia do trigêmeo é uma doença marcada por dores crônicas na face e afeta diretamente o Nervo Trigêmeo, responsável pela sensibilidade facial e pelos movimentos da mastigação. Conhecida por provocar uma das dores mais intensas relatadas na medicina, a condição pode durar meses e, em muitos casos, torna-se incapacitante, dificultando atividades profissionais e sociais. O quadro é mais comum em mulheres adultas, mas também pode atingir homens e idosos.



Antes da cirurgia, Lívia explicou que procurou atendimento médico e realizou diversos exames, que indicaram uma possível compressão no nervo — uma das causas mais frequentes da doença. Segundo ela, uma das crises foi especialmente difícil de suportar. “Eu tive algumas crises. Uma foi desesperadora, insuportável, e eu não permiti que chegasse à segunda porque me entupi de remédios”, relatou.



A apresentadora também aproveitou para alertar o público sobre a importância de buscar diagnóstico especializado. “Você que tem a nevralgia do trigêmeo tem que procurar o médico especialista e fazer todos os exames. Porque você pode ter alguma coisa encostando no nervo, pode ser um cisto, um tumor, um dente, um monte de coisa, e você tem crises de nevralgia do trigêmeo. Os médicos encontraram um negócio ali que está encostando no trigêmeo. Me livrando do negócio, eu me livro da crise”, explicou.



Após o procedimento, Lívia tranquilizou os fãs e demonstrou confiança na recuperação. “Já passei pelo procedimento cirúrgico. Está tudo certo. Acho que vai resolver. Espero não ter mais crises do trigêmeo”, afirmou.