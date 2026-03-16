Na Mesa com Datena entrevista Craque Neto nesta terça na TV Brasil

Em uma conversa rara e carregada de emoção, Datena e Neto – amigos há mais de 40 anos – revisitam episódios marcantes de suas trajetórias profissionais e pessoais. O ex-meia fala sobre o início no futebol, os bastidores do título brasileiro de 1990, que o consagrou como o “Xodó da Fiel”, e as memórias de sua atuação como um dos grandes cobradores de falta do país.
Ao longo da entrevista, também relembra a transição para a televisão, a criação de sua voz própria como comentarista e apresentador e a consolidação de sua presença em múltiplas plataformas, como os programas Os Donos da Bola, Baita Amigos, Apito Final e seu canal Rádio Craque Neto no YouTube.
A edição aborda ainda temas como política nacional, seleção brasileira e a importância da solidariedade em sua trajetória pública, marcada por engajamento social e forte identificação com o público. A relação de amizade entre Datena e Neto dá o tom de uma conversa íntima, direta e sem rodeios, marcas já conhecidas do estilo do programa.
Sobre o programa
Com estreia no dia 10 de março com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, Na Mesa com Datena marca a chegada de José Luiz Datena à programação da TV Brasil. Com mais de 50 anos de carreira, duas vezes vencedor do Prêmio Vladimir Herzog e passagens pelas maiores emissoras do país, o apresentador conduz entrevistas que se destacam pela escuta atenta e pelo protagonismo reservado ao convidado.
A atração integra a estratégia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) de fortalecer o jornalismo em seus veículos, ampliar o tempo de cobertura factual e aprofundar debates sobre temas de interesse público, reforçando o papel da comunicação pública como espaço de informação segura, acessível e plural.
Serviço
Na Mesa com Datena - Terça-feira (17), às 21h, na TV Brasil
Ao vivo e on demand
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