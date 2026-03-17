Médica morre baleada em abordagem policial

A médica Andréa Marins Dias, 61 anos, morreu baleada durante uma abordagem policial na Rua Palatinado, em Cascadura, na Zona Norte, na noite de domingo. Segundo testemunhas, o carro da vítima teria sido confundido com o de bandidos por policiais militares.

Uma testemunha gravou o momento em que os agentes cercaram o veículo da médica: "Desce, irmão, vai morrer! Vai morrer, irmão, desce!", gritou um policial.

De acordo com a Polícia Militar, por determinação do secretário de Estado da Corporação, foi instaurado um procedimento para apurar os fatos.

"Os policiais que faziam parte da equipe de agentes que efetuou a abordagem portavam as câmeras corporais. Os dispositivos e as armas utilizadas pelos agentes estão à disposição do procedimento investigativo pela Polícia Civil", afirmou em nota.

Ainda em comunicado, a instituição frisou que lamenta a morte de Andréa e que colabora integralmente com as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Já a Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.