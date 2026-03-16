Com o rosto coberto de protetor solar, Chico Buarque dá autógrafo a sambista em rara aparição

O cantor e compositor Chico Buarque fez uma rara aparição pública nesta segunda-feira, 16, e chamou atenção ao aparecer com o rosto coberto de protetor solar.

Discreto, o astro da MPB se encontrou com o sambista Leo Russo, no Rio de Janeiro, e atendeu ao pedido de autógrafo do cantor. Ele assinou um exemplar de seu primeiro LP, lançado em 1966.

"Hoje pedi pro amigo Chico autografar o primeiro LP dele, de 1966! Viva a Música Popular Brasileira!", escreveu Russo na postagem.

Em junho do ano passado, Buarque passou por uma cirurgia no crânio e teve boa recuperação. Ele lidava com um quadro de hidrocefalia de pressão normal, condição que provoca aumento do líquido intracraniano.

Uma nova montagem de Ópera do Malandro, clássico de Chico, estreou em janeiro deste ano, em São Paulo, com direção de Jorge Farjalla.