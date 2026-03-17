Quem deixa o BBB 26 nesta terça?

O BBB 26 chega a mais uma noite decisiva nesta terça-feira, 17. Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco estão no nono Paredão da temporada e disputam a permanência na casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com a parcial da enquete do Estadão, consultada às 8h desta terça, Ana Paula aparece como a mais votada para deixar o reality, com 49% dos votos. Em seguida, Breno soma 32%, enquanto Leandro Boneco registra 19%.

Vale lembrar que a enquete não tem caráter científico e não interfere no resultado oficial, definido exclusivamente pelos votos do público no site do programa.

O anúncio do eliminado será feito durante o programa desta noite, exibido pela TV Globo, logo após a novela Três Graças.

A transmissão também acontece em tempo real pelo Globoplay, onde os assinantes podem acompanhar todos os detalhes da casa mais vigiada do País. Após a exibição, o episódio completo fica disponível na plataforma.

Como foi formado o nono Paredão

A formação do nono Paredão aconteceu em etapas e começou ainda no sábado 14, com os participantes divididos em grupos de Pedra, Papel e Tesoura.

Cada grupo precisou indicar alguém de outra equipe: o grupo Pedra colocou Leandro Boneco na berlinda, o grupo Papel indicou Jonas, e o grupo Tesoura escolheu Ana Paula Renault.

No domingo 15, a dinâmica continuou. O anjo da semana, Breno, imunizou Samira. Já o líder Alberto Cowboy indicou o próprio Breno direto ao Paredão.

Na votação da casa, Solange Couto foi a mais votada e também entrou na berlinda. Em seguida, uma reviravolta, Jordana usou um poder especial e salvou Jonas da disputa.

Com isso, restaram na berlinda Ana Paula Renault, Leandro Boneco, Solange Couto e Breno. Na Prova Bate e Volta, Solange levou a melhor e escapou da eliminação.

Assim, o Paredão final foi definido entre Ana Paula Renault, Breno e Leandro Boneco.