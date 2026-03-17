Três Graças: escultura reaparece, ofusca exposição de Bagdá e provoca atentado e prisão

A misteriosa escultura das Três Graças volta a ganhar destaque e provoca uma verdadeira virada na novela. A peça reaparece de forma inesperada durante a primeira exposição de Bagdá (Xamã), e acaba roubando os holofotes do evento.

A revelação acontece na galeria de Kasper (Miguel Falabella), que surpreende convidados ao apresentar a obra como a grande atração da noite. O impacto é imediato, o público se espanta ao reconhecer a escultura desaparecida, enquanto a repercussão cresce dentro e fora do local.

Disputa pela obra e escândalo público

O clima de celebração rapidamente dá lugar ao caos. Rogério (Eduardo Moscovis) surge reivindicando a posse legal da escultura, enquanto Arminda (Grazi Massafera) também tenta se posicionar como dona da peça.

Em meio à confusão, Bagdá observa tudo disfarçado de garçom. O artista havia participado do plano para recuperar a escultura acreditando que ganharia reconhecimento, mas vê sua própria exposição ser ignorada. Revoltado, ele confronta Kasper diante de todos, acusando-o de ter usado sua arte como distração para o roubo.

Atentado, prisão e repercussão

A situação se agrava ainda mais quando o escândalo ganha as redes sociais e a imprensa, impulsionado por notas do colunista Téo Pereira (Paulo Betti). A polícia entra em cena e prender Kasper e João Rubens (Samuel de Assis) por envolvimento com a obra.

Paralelamente, um atentado contra Paulinho (Romulo Estrela) e Gerluce (Sophie Charlotte) aumenta a tensão. O ataque falha, mas levanta suspeitas sobre Ferette (Murilo Benicio), que passa a ser apontado como possível mandante.

A investigação se intensifica, e novas provas começam a surgir, incluindo imagens que ligam diferentes personagens à escultura.

Consequências pessoais e novos conflitos

A prisão de Kasper desencadeia uma crise em seu casamento com João Rubens, que decide se afastar após se sentir traído e colocado em risco.

Enquanto isso, Gerluce entra em desespero ao perceber que a escultura agora sob custódia da polícia, pode incriminar todos os envolvidos no roubo. Ao mesmo tempo, ela tenta ocultar o dinheiro que estava escondido na peça.

Nos próximos capítulos, a trama se intensifica com ameaças, investigações e novas revelações. Ferette pressiona Gerluce para recuperar o dinheiro, enquanto Paulinho avança na busca por respostas e identifica pistas sobre o atentado.