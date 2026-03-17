Última semana do verão terá frente fria no Sul e tempo abafado, com chuva, em SP

A última semana do verão em 2026 será marcada por calor e pancadas de chuva em várias partes do Brasil, de acordo com a Climatempo. No Sul, as instabilidades ganham força ao longo da semana, mas pancadas de chuva já devem se espalhar pelos três Estados da região nesta terça-feira, 17.

O avanço de uma frente fria sobre o Sul na quarta-feira, 18, favorece a formação de novas áreas de chuva e contribui para a expansão das instabilidades. Segundo a Climatempo, a previsão é de aumento do potencial para pancadas fortes e temporais isolados, principalmente no Rio Grande do Sul, mas também em áreas de Santa Catarina e do Paraná.

No entanto, mesmo com o avanço da frente fria, o calor não deve dar trégua, com temperaturas máximas de até 38ºC em algumas cidades gaúchas nesta terça-feira. A combinação de calor e alta umidade na atmosfera também aumenta a sensação de tempo abafado.

Em São Paulo, a previsão para os últimos dias do verão também é de tempo abafado. As altas temperaturas e o aumento da umidade favorecem a ocorrência de pancadas de chuva isoladas até a próxima sexta-feira, 20, especialmente à tarde e à noite. Na capital paulista, os termômetros devem ficar entre 18ºC e 33ºC nesta terça-feira.

A previsão também indica chuva no Centro-Oeste e em áreas do interior do Sudeste, com possibilidade de temporais isolados, especialmente nos Estados do Centro-Oeste, na metade norte de Minas Gerais, no Espírito Santo e em partes do Rio de Janeiro.

De acordo com a Climatempo, a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) também mantém a chuva na faixa litorânea no Nordeste, entre o Maranhão e o Rio Grande do Norte, com instabilidades que avançam para o interior da região e para Estados do Norte.