Oscar 2026: look de Lisa Rinna com 5 Kg de cabelo humano chama atenção em evento de Elton John

A atriz e empresária Lisa Rinna chamou atenção ao comparecer à after party do Oscar 2026 com um vestido confeccionado com cerca de 5 kg de cabelo humano. O evento, organizado por Elton John em benefício da Elton John Aids Foundation, ocorreu na madrugada de segunda-feira, 16, em Hollywood, após a cerimônia principal da premiação.

Assinado pelo estilista britânico Christian Cowan, o modelito foi produzido com fios de cabelo humanos, fornecidos por empresas. De acordo com ele, o cabelo foi incorporado à estrutura da peça e passou por um processo de finalização com produtos específicos, como creme alisador, modeladores e spray fixador.

Construção do look

Em entrevista à revista People, Cowan afirmou que a proposta foi explorar a relação da atriz com o próprio visual. "Eu queria celebrar a beleza da Lisa, ela é uma força da natureza. E ela é tão conhecida pelo seu cabelo icônico, então foi divertido brincar com isso", disse o estilista.

A atriz também comentou a parceria e o histórico de colaborações com o designer. "Não me oponho a fazer coisas malucas com Christian Cowan", afirmou. Ela relembrou ainda um ensaio anterior em que posou sem roupas usando acessórios criados por ele.

Repercussão nas redes

A escolha do figurino gerou reações diversas nas redes sociais. Parte do público criticou o uso do material, com comentários que questionavam a proposta do look e sugeriam outros destinos para o cabelo, como doações para pessoas com condições como alopecia ou em tratamento contra o câncer.

"Quem faz um vestido de cabelo?", escreveu um internauta. "Repugnante e perturbador", opinou outro.

Outros internautas destacaram o caráter conceitual da peça e a ideia de moda como forma de expressão. "Você está fabulosa, Lisa, e esse vestido ficou espetacular em você. Um look realmente incrível!", defendeu um seguidor da atriz.