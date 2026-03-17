Efeito Oscar: Alices, Carlos, Tânias e Wagners têm ingressos gratuitos no cinema

Uma ação especial tem chamado a atenção dos cinéfilos nesta semana. Pessoas com os nomes Alice, Carlos, Tânia, Wagner e até variações como Vagner e Tanya, podem assistir gratuitamente a qualquer filme em cartaz nas salas da Cinesystem até esta quarta-feira, 18.

Para garantir o benefício, basta apresentar um documento oficial com foto diretamente na bilheteria. Cada cliente tem direito a uma cortesia por CPF, válida para uma sessão no mesmo dia, conforme a disponibilidade de assentos. A promoção não permite retirada antecipada nem o acúmulo com outros descontos.

Referência ao Oscar e ao cinema brasileiro

A iniciativa faz parte de uma campanha inspirada no Oscar 2026 e no destaque recente do cinema brasileiro. Os nomes escolhidos remetem ao elenco do filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura.

O longa chegou à premiação com quatro indicações, incluindo Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, mas não levou estatuetas. Ainda assim, ajudou a impulsionar o interesse do público por produções nacionais.

A ação também dá continuidade à campanha anterior da rede, que ofereceu ingressos gratuitos para pessoas chamadas "Oscar" nos dias que antecederam a cerimônia.

Filmes em cartaz para aproveitar a cortesia

Quem se enquadra na promoção pode escolher entre diferentes títulos em exibição, incluindo produções premiadas e lançamentos recentes. Entre os destaques estão Hamnet: A Vida Antes de Hamlet e Valor Sentimental, além de indicados como Marty Supreme e Zootopia 2.

Também seguem em cartaz títulos recém-lançados, ampliando as opções para quem quiser aproveitar o benefício.

Como participar

Para garantir o ingresso gratuito, é necessário:

- Apresentar documento oficial com foto na bilheteria.

- Ter um dos nomes participantes em qualquer parte do documento.

- Retirar a cortesia no mesmo dia da sessão desejada.

A promoção é válida apenas presencialmente e enquanto houver lugares disponíveis.

Estratégia aposta no engajamento do público

Mais do que uma ação promocional, a campanha reforça o momento de visibilidade do cinema brasileiro, mesmo sem vitórias na principal premiação da indústria. Ao transformar nomes próprios em "ingressos", a rede cria uma conexão direta com o público e amplia o alcance do entusiasmo gerado pelo Oscar.