Polícias Civil e Militar realizam operação contra tráfico de drogas na Região Central

Rio - As polícias Civil e Militar realizam, nesta terça-feira (17), a "Operação Colmeia", no âmbito da "Operação Contenção", contra integrantes do Comando Vermelho que atuam no tráfico de drogas da Lapa, na Região Central. Ao todo, os agentes buscam cumprir 28 mandados de prisões preventivas, além de outros de busca e apreensão. Até o momento, 11 criminosos foram presos.

Segundo investigações, entre as lideranças procuradas estão Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o "Abelha", e Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como "Piu" ou "Português", apontado como responsável pela coordenação direta das atividades na área.



Ainda de acordo com as apurações, a endolação e distribuição das drogas destinadas à venda eram realizadas na comunidade do Fallet/Fogueteiro, onde parte dos criminosos da facção também se encontra escondida.



A operação conta com buscas em diferentes locais. Além das diligências nas comunidades do Fallet/Fogueteiro e dos Prazeres, os agentes cumprem mandados em outras áreas, principalmente na região da Lapa. Alguns dos investigados, identificados como gerentes de carga, não possuíam antecedentes criminais, nem mandados anteriores, sendo apontados pela investigação como responsáveis pela logística do tráfico.



A ação, coordenada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter), é resultado de uma investigação de um ano e dois meses na 5ª DP (Mem de Sá), que resultou no indiciamento de 25 traficantes.

Participam equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Subsecretaria de Inteligência da PM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Os alvos desta terça (17) também foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público (Gaeco) junto com outros cinco traficantes.



A operação é resultado de um trabalho integrado entre Polícia Civil, Polícia Militar e Ministério Público, com reuniões de planejamento realizadas entre as unidades e setores de inteligência envolvidos na investigação.

Mansão de "Piu"

Durante buscas da comunidade do Fallet/Fogueteiro, os agentes encontraram uma mansão, ainda em obra, do traficante Anderson Venâncio Nobre de Souza, conhecido como "Piu" ou "Português".

O imóvel, no alto do morro, têm uma academia e cozinha integrada com a sala, terraço com piscina, churrasqueira e vista para a comunidade.

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