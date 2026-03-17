Oscar 2026: Produção avalia tempo de discursos, polêmicas e futuro de Conan O'Brien

Executivos envolvidos na transmissão do Oscar 2026 comentaram as decisões e os bastidores da cerimônia, incluindo as críticas ao segmento In Memoriam, participações especiais e a possível permanência de Conan O'Brien como apresentador.

Em entrevista à revista Variety, o vice-presidente executivo da Walt Disney Television, Rob Mills, afirmou que a intenção é manter O'Brien no comando da premiação. Segundo ele, a ideia de "apresentador vitalício" foi tratada de forma concreta nos bastidores, mesmo sem confirmação oficial do humorista.

In Memoriam e omissões

Um dos pontos que geraram repercussão foi a ausência de nomes no segmento In Memoriam. De acordo com Mills, a seleção dos homenageados é uma decisão da Academy of Motion Picture Arts and Sciences, responsável pela premiação.

Ele destacou a dificuldade do processo diante do número de profissionais que morrem ao longo do ano. "É provavelmente a decisão mais difícil", afirmou, ao comentar as críticas recorrentes ao quadro.

Estrutura e decisões de produção

Entre as mudanças desta edição, os produtores destacaram o uso de conteúdos pré-gravados e a proposta visual do palco, que incorporou elementos naturais, como árvores, no cenário.

A organização também reconheceu desafios no controle do tempo dos discursos dos vencedores. A equipe avalia possíveis ajustes para as próximas edições, como limitar o número de pessoas que falam no palco ou transferir parte das falas para conteúdos digitais.

Os números musicais também passaram por adaptações. Uma das apresentações teve trechos reduzidos ainda na fase de planejamento, enquanto outras foram concebidas para criar múltiplos pontos de atenção no palco, com diferentes artistas se apresentando simultaneamente.

Participações e escolhas criativas

A cerimônia contou com quadros gravados previamente e participações planejadas em curto prazo. Um dos exemplos foi a presença de múltiplas versões de Michael B. Jordan, criadas a partir de gravações feitas dias antes do evento para referenciar os gêmeos interpretados pelo ator em Pecadores.

Outro momento citado foi a interação com Leonardo DiCaprio, que não havia sido informado previamente sobre sua participação em um quadro com potencial viral. Ainda segundo a produção, a proposta era explorar reações espontâneas.

A transmissão também contou com números musicais e esquetes idealizados pelo próprio Conan O'Brien, incluindo um monólogo, vídeos e uma canção curta apresentada durante o início do evento.

Planos para o futuro

Ao comentar o encerramento da cerimônia, que contou com um esquete exibido após a premiação principal, os produtores afirmaram que a decisão de manter o conteúdo foi tomada antecipadamente, mesmo com a possibilidade de corte por tempo.

A equipe também indicou que a permanência de Conan O'Brien como apresentador é considerada uma prioridade para os próximos anos, dentro do atual acordo de transmissão.