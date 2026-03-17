Operação Colmeia: polícias Civil e Militar miram tráfico de drogas no Rio; 14 são presos

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro prenderam 14 suspeitos nesta terça-feira, 17, em uma operação contra o tráfico de drogas na Lapa, no centro da capital fluminense.

A ação coordenada pela Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) é resultado de uma investigação da 5ª DP (Mem de Sá) e resultou no indiciamento de 25 traficantes.

Batizada de Operação Colmeia, no escopo da Operação Contenção, a ação desta segunda conta com equipes dos Departamentos-Gerais de Polícia Especializada (DGPE) e da Capital (DGPC), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Subsecretaria de Inteligência da PM, do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC).

De acordo com o governo do Rio, as investigações apontaram que o tráfico que atua na Lapa era abastecido e organizado a partir de outras áreas dominadas pelo Comando Vermelho.

Segundo as apurações, parte dos envolvidos se escondia nas comunidades do Fallet/Fogueteiro e dos Prazeres, onde também são realizadas diligências nesta terça-feira.

Entre os alvos estão homens apontados como responsáveis pela chefia, pela distribuição de drogas e pela logística do grupo criminoso.

"Alguns dos investigados, inclusive, não tinham antecedentes criminais nem mandados anteriores, mas foram identificados como peças importantes no funcionamento do esquema", diz o governo do Rio.

"Essa operação mostra que o Estado está agindo com inteligência, integração e foco para atacar as lideranças e a estrutura do tráfico das organizações criminosas. Estamos falando de uma investigação longa, que identificou criminosos, reuniu provas e permitiu à polícia agir de forma precisa", afirma o governador Cláudio Castro (PL).

A Justiça expediu 28 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. Os investigados foram denunciados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público.