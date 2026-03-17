Djo no Lollapalooza: cantor por trás do hit global é astro de 'Stranger Things'

O nome Djo pode até parecer novidade no line-up do Lollapalooza Brasil 2026, mas o rosto por trás do projeto é bastante conhecido do público. Trata-se de Joe Keery, que ganhou fama mundial ao interpretar Steve Harrington na série Stranger Things.

Apesar do sucesso como ator, Keery sempre manteve uma relação próxima com a música e, por anos, tentou separar completamente essas duas facetas da carreira.

Carreira musical começou antes da fama na TV

Muito antes de estourar nas telas, Joe Keery já se dedicava à música. Ele integrou a banda de rock psicodélico Post Animal, em Chicago, onde atuava como vocalista e guitarrista.

Em 2018, decidiu deixar o grupo para evitar que sua popularidade como ator interferisse no crescimento da banda. A partir daí, passou a investir no projeto solo sob o nome Djo, buscando construir uma identidade artística independente.

O 'anonimato' que virou estratégia

No início da carreira solo, Djo era quase um personagem misterioso. Keery evitava associar sua imagem ao projeto, aparecendo pouco e, quando surgia, usava disfarces como perucas e figurinos para manter certa distância do reconhecimento imediato.

A proposta era clara: deixar que a música falasse por si, sem o peso da fama conquistada em Stranger Things.

O hit que conquistou o mundo

A estratégia funcionou e ganhou proporções inesperadas. A música End of Beginning, lançada no álbum DECIDE (2022), viralizou nas redes sociais e explodiu globalmente em 2024.

A faixa alcançou o topo do Spotify mundial e se manteve entre as mais ouvidas por meses, impulsionada por vídeos nostálgicos e emocionais no TikTok. Curiosamente, foi o sucesso da música que levou muitos fãs a descobrirem que Djo era, na verdade, Joe Keery.

Nova fase e identidade assumida

Com o crescimento da carreira musical e o fim de Stranger Things, Keery passou a assumir de vez sua identidade como Djo. Em 2025, lançou o álbum The Crux, com uma sonoridade mais madura e produções menos conceituais visualmente.

O projeto marcou uma virada: além de turnês internacionais esgotadas, o trabalho rendeu ao artista uma indicação ao Grammy 2026, consolidando sua presença na indústria musical.

O que esperar do show no Lollapalooza

Agora, é essa versão mais segura e "assumida" de Djo que chega ao Lollapalooza Brasil 2026. O artista se apresenta no domingo 22, prometendo um show marcado por atmosfera nostálgica, letras sensíveis e influências do indie psicodélico.

Para quem já conhece o hit ou para quem ainda está descobrindo o artista, a apresentação deve ser uma oportunidade de ver, ao vivo, a consolidação de uma carreira que nasceu paralela à atuação, mas que hoje brilha com identidade própria.