'A homofobia machuca muito', rebate Gil do Vigor após ataque de ex-MasterChef; entenda polêmica

O apresentador e ex-BBB Gil do Vigor respondeu nesta segunda-feira, 16, aos ataques de Leonela Borges, participante do MasterChef Amadores 2025, nas redes sociais. No X, o antigo Twitter, a cozinheira criticou a postura de Gil após ele tecer críticas à pipoca Milena, integrante do Big Brother Brasil 26.

"Gente, Gil morreu cedíssimo sustentando amizade com a bomba - vocês sabem quem -, além do desempenho médio pra ruim como comunicador cujo maior trunfo é ser uma gay caricata", escreveu Leonela em seu perfil. A ex-MasterChef havia compartilhado uma publicação que afirmava que Gil do Vigor tinha medo de perder o posto de "maior pipoca" do BBB para Milena.

Anteriormente, o ex-BBB havia criticado a postura combativa de Milena ao querer se colocar no Paredão em toda oportunidade. "Em que momento ir para o Paredão virou bonito?", questionou Gil em seu perfil no Instagram. No programa, Milena se tornou conhecida por não temer a berlinda e por pedir para que seus adversários a coloquem na dinâmica de eliminação.

Após os comentários de Leonela viralizarem nas redes sociais, Gil do Vigor rebateu o ataque. "É difícil ver tanto preconceito disfarçado de deboche. Ser gay não é um trunfo, é meu ser. A homofobia machuca, e muito", escreveu o ex-BBB em seu perfil no Instagram.

"Eu te peço, Leonela, que ao me criticar, por favor, não toque no fato de eu ser um homem gay afeminado e não, não é por isso que estou na televisão, não é pelo fato de eu ser gay mas sim, por eu estudar, ter projetos sociais e buscar incentivar as pessoas a estudarem e buscarem algo melhor. Obrigado!", finalizou.