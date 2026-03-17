Leandro Hassum vai apresentar o reality 'Casa do Patrão' na Record

Após trocas de possíveis apresentadores, o reality show Casa do Patrão define Leandro Hassum como seu host. O novo programa é uma parceria entre a Record e Disney+.

A novidade tem estreia prevista para 27 de abril. Imaginado por Boninho o programa contará apenas com anônimos e câmeras 24 horas por dia.

Os participantes vão conviver em um ambiente onde privilégios, decisões e responsabilidades mudam constantemente, afetando diretamente o rumo do jogo.

Outro ponto central será a disputa financeira: os competidores poderão ganhar e também perder dinheiro ao longo da competição. O valor total do prêmio ainda não foi divulgado, mas a proposta é criar tensão e estratégia a partir dessas oscilações.

Outros apresentadores anteriores

Apesar de a emissora ter definido Hassum como apresentador, dois outros nomes quase assumiram o posto. Evaristo Costa foi amplamente comentado como uma possibilidade, no entanto, um acordo não foi definido.

André Marques também foi cotado para a posição, mas as partes não chegaram em um entendimento.

Hassum aposta no carisma e na conexão com o público

Com uma trajetória consolidada na TV, no cinema e no teatro, Hassum chega ao projeto trazendo seu olhar bem-humorado sobre o cotidiano, característica que deve ser essencial para conduzir um formato baseado em convivência intensa.

"Estou muito feliz e empolgado por fazer parte deste projeto. Apresentar a Casa do Patrão ao lado do rei dos realities, meu querido amigo Boninho, é um privilégio enorme", afirmou o apresentador.

Reconhecido por seu timing cômico e capacidade de improviso, o artista também destacou a expectativa para a estreia: "Tenho certeza de que será um formato original, cheio de diversão e emoção. Vou me dedicar muito para que o público se conecte com o programa, seja rindo, se emocionando ou torcendo."

Boninho destaca escolha do apresentador

Para Boninho, a escolha de Hassum tem relação direta com o conceito do programa. Segundo o diretor, a habilidade do apresentador em observar e traduzir situações do cotidiano será um diferencial importante.

"O Hassum tem uma característica muito especial, que é olhar para as situações com inteligência e um humor extremamente popular. Em um programa que fala de convivência e relações de poder, isso faz toda a diferença", destacou.

Expectativa para a estreia

Com a combinação de confinamento, estratégia financeira e relações intensas, Casa do Patrão surge como uma das apostas do ano no entretenimento. A presença de Hassum na condução reforça a proposta de equilibrar tensão e leveza, elementos que prometem conquistar o público desde os primeiros episódios.