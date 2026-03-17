João do Rock 2026: veja shows já confirmados e como comprar ingresso

O João do Rock, um dos festivais mais tradicionais de São Paulo, começa a pré-venda de ingressos nesta terça-feira, 17, para sua edição de 2026. O festival ocorre no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto.

Realizado em um único dia, o festival terá quase 30 atrações, distribuídas em cinco palcos. Um dos nomes já confirmados é a banda CPM 22, que soma 13 participações no João do Rock.

O festival também já anunciou para seu line-up shows de Criolo, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas, Zé Ramalho, Marina Sena e Armandinho.