João do Rock 2026: veja shows já confirmados e como comprar ingresso

O João do Rock, um dos festivais mais tradicionais de São Paulo, começa a pré-venda de ingressos nesta terça-feira, 17, para sua edição de 2026. O festival ocorre no dia 1º de agosto, em Ribeirão Preto.
Realizado em um único dia, o festival terá quase 30 atrações, distribuídas em cinco palcos. Um dos nomes já confirmados é a banda CPM 22, que soma 13 participações no João do Rock.
O festival também já anunciou para seu line-up shows de Criolo, Os Paralamas do Sucesso, Detonautas, Zé Ramalho, Marina Sena e Armandinho.
A pré-venda de ingressos vale para todos os setores - Pista, Pista Premium, Camarote João Rock e Camarote Eisen - e vai até o dia 23 de março. O preço varia entre R$ 400 e R$ 840. Os ingressos estão à venda no site do festival.