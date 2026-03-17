Sarah Michelle Gellar acusa executivo de cancelar reboot de 'Buffy': 'Não era fã'

Sarah Michelle Gellar disse que foi pega de surpresa com o cancelamento do reboot de Buffy, a Caça-Vampiros, anunciado por ela no Instagram último sábado, 14. A atriz, que interpretou a protagonista Buffy Summers na série original, lamentou a decisão e acusou um executivo de ter sido o responsável.

"Ninguém imaginou isso acontecendo", disse em entrevista à People. A atriz contou que recebeu uma ligação avisando do cancelamento quando estava prestes a subir no palco do SXSW para a pré-estreia de Casamento Sangrento - A Viúva. O filme é produzido pela Searchlight Pictures, produtora que está sob a mesma estrutura corporativa responsável pelo reboot de Buffy, que seria do Hulu.

"Também era o final de semana em que Chloé [Zhao] estava no Oscar indicada a Melhor Direção por Hamnet", continuou Gellar. "Eles me ligarem na sexta, quando deveria ter sido a celebração de Chloé por um filme incrível e a minha estreia mundial em algo pelo qual batalhei por anos... diz bastante."

A nova série de Buffy havia sido anunciada em fevereiro de 2025, quando o Hulu encomendou um episódio piloto, que precisaria passar por aprovação para seguir para uma temporada completa, caso recebesse sinal verde.

O projeto era encabeçado por Gellar e Chloé Zhao, que dirigiu o piloto e também seria produtora executiva da série. Ryan Kiera Armstrong foi escalada para interpretar a nova Caça-Vampiros. O público também veria Buffy Summers já adulta.

Segundo Gellar, a pessoa responsável pela interrupção do projeto é um executivo, cuja identidade ela não revelou. "Tinha um executivo na série que não apenas não era fã da original como tinha orgulho de dizer a todo momento que nunca havia assistido à série completa, e que não era para ele", desabafou.

"É muito difícil quando você pega uma série como Buffy, tão amada pelo mundo e também por mim e Chloé. Isso dá uma noção da constante batalha que lutamos desde o primeiro dia, quando o seu executivo está literalmente orgulhoso de dizer que nunca viu", finalizou a atriz.

A série original de Buffy, a Caça-Vampiros, está disponível para streaming no Disney+.