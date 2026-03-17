Globo de Ouro realiza evento no Brasil nesta quarta, com Lázaro e Marquezine

A primeira edição do Golden Globes Tribute Gala Brazil, evento que busca celebrar o crescimento do cinema brasileiro ao redor do mundo, ocorre nesta quarta-feira, 18, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Trata-se de uma parceria entre o Globo de Ouro, a Urland Ventures LLC e a prefeitura do Rio de Janeiro.

A cerimônia, que será apresentada pelos atores Lázaro Ramos e Bruna Marquezine, busca comemorar o ótimo momento vivido pela indústria cinematográfica nacional no exterior, com longas como Ainda Estou Aqui, O Agente Secreto e O Último Azul sendo reconhecidos em diversas premiações internacionais nos últimos meses.

O evento faz parte de uma iniciativa do prêmio para expandir sua influência ao redor do mundo. A presidente Helen Hoehne estará presente na cerimônia, ao lado de votantes brasileiros do Globo de Ouro.

Ao longo da noite, serão entregues prêmios como Melhor Ator, Melhor Atriz, Ator Revelação, Atriz Revelação e Conjunto da Obra para talentos brasileiros. Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Valentina Herszage e Adolpho Veloso também serão homenageados durante a cerimônia.

O tapete vermelho da premiação será exibido pelo GNT a partir das 18h30, com os repórteres Renata Boldrini e Caio Braz entrevistando as celebridades e comentando os figurinos da noite. O site Gshow também participa da cobertura do evento.

Ao longo da noite, a TV Globo exibirá flashes ao vivo do evento, destacando os principais momentos da celebração. Já na quinta-feira, 19, o Encontro com Patrícia Poeta exibe um resumo da premiação e celebra os grandes vencedores da noite.