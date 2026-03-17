Sabesp conclui obra de cratera na Marginal Tietê após 11 meses

Mais de onze meses após a abertura de uma cratera na Marginal Tietê perto da Ponte Atílio Fontana, nas proximidades da saída da Rodovia Anhanguera, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) concluiu nesta terça-feira, 17, a obra de reparo do interceptor de esgoto que causou o problema.

Mesmo consertando o interceptor, a entrega da obra segue prevista para o fim de março. "As equipes já desmontaram o canteiro de obras e a Companhia está em tratativas com a Prefeitura para a finalização dos reparos e asfaltamento da pista", disse a Sabesp em nota.

A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informou que monitora os trabalhos da Sabesp no trecho e mantém o fluxo organizado e sinalizado. "O serviço de reparo do asfalto no trecho será executado pela concessionária. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o trecho segue devidamente direcionado para o trânsito até o fim da manutenção", disse a secretaria.

O interceptor é uma grande tubulação de esgoto que coleta os dejetos de várias redes menores e os transporta até as estações de tratamento. No caso do que foi afetado, ele possui 2,50 metros de diâmetro e é essencial para o sistema de coleta e tratamento de esgoto da capital e da Grande São Paulo.

A estrutura precisou de reparo após o rompimento de uma caixa de acesso, onde os técnicos entram para executar reparos. Durante os últimos meses, a equipe técnica da Sabesp atuou no interior da tubulação, a cerca de 18 metros de profundidade, onde recuperou a estrutura de concreto.

Para viabilizar o acesso ao interceptor, a companhia realizou um desvio temporário que permite transferir 2.750 litros por segundo de esgoto, distribuído por diversas estruturas e trechos da Marginal Tietê.

A Sabesp afirma que adotou uma tecnologia inédita para a recuperação do interceptor, que permitiu a entrada segura de profissionais na tubulação: um gel químico injetado no solo que cria uma barreira impermeável e funciona como uma espécie de cola líquida que endurece dentro do terreno, impedindo infiltrações e reduzindo possíveis riscos durante as escavações.