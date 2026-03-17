Encontros Históricos na Sala São Paulo traz Céu, Os Garotin, Samuel Rosa, Letrux entre outros

A Sala São Paulo abriu nesta terça-feira, dia 17, a venda de ingressos para toda a temporada 2026 dos Encontros Históricos, série de shows que coloca lado a lado grandes nomes da nossa música com artistas considerados revelações dos últimos anos, acompanhados ainda pela São Paulo Big Band.

Esta será a sétima temporada do programa realizado na Sala São Paulo, equipamento do Governo do Estado por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e gerenciado pela Fundação Osesp.

A São Paulo Big Band é formada por vinte instrumentistas e atua como residente da série, que tem início em abril e promove um show por mês até o fim do ano, com exceção dos meses de julho e outubro.

Confira a programação completa dos Encontros Históricos na Sala São Paulo:

25 de abril: Flávio Venturini e Edson Cordeiro

30 de maio: Céu e Assucena

20 de junho: Negra Li e Os Garotin

29 de agosto: Renato Teixeira e Chico Teixeira

26 de setembro: Samuel Rosa e Joyce Alane

14 de novembro: Duda Beat e Letrux

5 de dezembro: Kell Smith e Daniel Jobim

Todas as apresentações ocorrerão aos sábados, às 21h, e também serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da Sala São Paulo no YouTube.

Marcelo Lopes, presidente e CEO da instituição, que é idealizadora do projeto e responsável pela gestão da Sala São Paulo, afirma que o que o público ouvirá na Sala São Paulo será único, sem repetição em outro palco. "Proporcionar essa vivência, além de uma grande alegria, é parte da missão da Fundação Osesp de ampliar os programas de arte e cultura na cidade de São Paulo", destaca.

Em anos anteriores, os Encontros Históricos já receberam Erasmo Carlos & Roberta Sá, Ivan Lins & MP4, João Donato & Marcos Valle, Paulinho da Viola & Família, Alcione & Martinho da Vila, Daniela Mercury & Maria Gadú, Gilberto Gil & Aldo Brizzi, Tulipa Ruiz & Liniker, Guilherme Arantes & Ed Motta, Criolo & Luciana Mello e Péricles & Arlindinho, entre outras performances.

Os ingressos para o evento custam a partir de R$50.